कौन थे दुबई तेजस दुर्घटना में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल?

Dubai Tejas Crash: दुबई एयर शो के दौरान शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल ने वीरगति प्राप्त की. हादसा स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:10 बजे हुआ. एनडीटीवी और प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो में दिखा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित हल्का लड़ाकू विमान (LCA) कम ऊँचाई पर नेगेटिव-जी पैंतरेबाज़ी से उभर नहीं पाया और ज़मीन से टकरा गया. पायलट ने छलांग (eject) लगाने का प्रयास नहीं किया.

मुख्यमंत्री ने जताया शोक

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना को “हृदय विदारक” बताते हुए कहा कि देश ने एक बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी खो दिया है. उन्होंने शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएँ दीं और विंग कमांडर स्याल की बहादुरी को सलाम किया.

कौन थे विंग कमांडर नमांश स्याल?

उम्र: 34 वर्ष

मूल निवास: पटियालकर गांव, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

परिवार: पत्नी—जो स्वयं भारतीय वायुसेना में अधिकारी हैं, 6 वर्षीय बेटी, माता-पिता

शिक्षा: सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा (हमीरपुर)

परिवार की सैन्य पृष्ठभूमि: पिता जगरनाथ स्याल भारतीय सेना की मेडिकल कोर में सेवा दे चुके हैं, बाद में शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल रहे.

रिश्तेदारों के अनुसार, उस समय नमांश स्याल के माता-पिता तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में थे, जबकि उनकी पत्नी एक कोर्स के लिए कोलकाता में मौजूद थीं. परिवार और गांव में गहरा शोक है. बताया गया कि स्याल स्क्वाड्रन लीडर थे और उनकी पदोन्नति होने वाली थी.

दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं

वीडियो के अनुसार, विमान अंतिम क्षणों में पंख समतल होते दिखा, लेकिन ऊर्ध्वाधर गति बहुत अधिक होने के कारण टक्कर टाली नहीं जा सकी. हादसे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.