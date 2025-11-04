तपोवन में शीतकालीन विस सत्र इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में, पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए फैसला

Dharamshala News: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होने वाला हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा. दिसंबर में पर्यटन सीजन के चरम पर रहने के कारण यह बदलाव किया गया है, ताकि धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों तथा पर्यटन कारोबारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

पठानिया ने कहा कि इस बार शीतकालीन सत्र में आठ बैठकें (सीटिंग्स) होंगी, जो तपोवन में अब तक आयोजित सबसे लंबे सत्रों में से एक होगा.

हिमाचल विधानसभा — देश की सर्वश्रेष्ठ विधायी संस्थाओं में शामिल

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा एक विधायी संस्था के रूप में पूरे देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य कर रही है. उनका कहना था कि जितनी अधिक रचनात्मक चर्चा और सकारात्मक संवाद होता है, उतनी ही संस्थाएं सशक्त होती हैं और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करना आसान हो जाता है.

पठानिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि सकारात्मक बहस और सुविचारित तर्क न केवल संस्था, बल्कि जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं.

हिमाचल की लोकतांत्रिक विरासत पर गर्व

उन्होंने हिमाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1925 में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में आयोजित हुआ था, जो लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम था. उन्होंने यह भी बताया कि विट्ठलभाई पटेल हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय विधान परिषद के सभापति चुने गए थे.

पठानिया ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग अपनी देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं.

युवा विधायकों को पर्याप्त अवसर

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधायी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. युवा विधायकों को अपने सुझाव और विचार रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है, ताकि सुशासन और सामाजिक कल्याण की दिशा में प्रभावी नीतियां बनाई जा सकें. उन्होंने कहा कि उद्देश्य है कि विशेष रूप से उपेक्षित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मजबूत और संवेदनशील निर्णय लिए जाएं.