Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Paonta Sahib News: घर पहुंचीं वर्ल्ड चैंपियन बेटियां, शिलाई में हुआ ऐतिहासिक स्वागत

कबड्डी महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की कप्तान रितु नेगी, उपकप्तान पुष्पा राणा और ऑलराउंडर साक्षी शर्मा का शिलाई में भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्र में खुशी की लहर.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:11 PM IST

Paonta Sahib News: घर पहुंचीं वर्ल्ड चैंपियन बेटियां, शिलाई में हुआ ऐतिहासिक स्वागत

Paonta Sahib News: कबड्डी महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान समेत तीन खिलाड़ी जब अपने गृह क्षेत्र शिलाई पहुंचीं तो पूरे इलाके में जश्न का माहौल बन गया. वर्ल्ड चैंपियन टीम की कप्तान रितु नेगी, उपकप्तान पुष्पा राणा और ऑलराउंडर साक्षी शर्मा का लोगों ने ढोल-नगाड़ों, फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ भव्य स्वागत किया.

बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय सीनियर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत में हिमाचल प्रदेश की पांच बेटियों का अहम योगदान रहा, जिनमें से तीन खिलाड़ी सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र से हैं.

रोनहाट पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने ‘गोल्डन गर्ल्स’ का स्वागत किया. खिलाड़ियों ने पारंपरिक नाटी डालकर अपनी खुशी जाहिर की और युवाओं के साथ अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की. इस दौरान उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ खेलों में रुचि लेने और नशे से दूर रहने की अपील की.

शिलाई सहित पूरे क्षेत्र में इस सफलता से खुशी की लहर दौड़ गई है. जिन स्कूलों से ये खिलाड़ी शिक्षा प्राप्त कर निकलीं, वहां के शिक्षक भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. शिक्षक जीएस नेगी ने कहा कि इन बेटियों ने पूरे क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है और आने वाली पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए.

