श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले के दूसरे दिन दंगल प्रतियोगिता, बाहरी राज्यों के पहलवानों ने दिखाया दम

अंतरराष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले के दूसरे दिन ऐतिहासिक रेणु मंच परिसर में दंगल का आयोजन किया गया. दंगल प्रतियोगिता में न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के पहलवानों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया.
Nahan News: श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले के दूसरे दिन ऐतिहासिक रेणु मंच परिसर में दंगल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से आए पहलवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अखाड़े में अपना दमखम दिखाया. दर्शकों में भी भारी उत्साह देखने को मिला.
मीडिया से बातचीत में एसडीएम नाहन एवं सदस्य सचिव, रेणुका विकास बोर्ड, राजीव सांख्यान ने बताया कि इस वर्ष भी मेले में दंगल प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पहलवानों की प्रभावी भागीदारी देखने को मिली. उन्होंने कहा कि दंगल मेले की परंपरा और लोकप्रियता दोनों को आगे बढ़ाता है.
विजेताओं को दिए गए नकद पुरस्कार
-विजेता पहलवान को ₹31,000
-उपविजेता को ₹21,000
स्थानीय पहलवानों की मांग पर हिमाचली पहलवानों के लिए अलग से माली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें
-विजेता को ₹11,000
-उपविजेता को ₹7,000 की नकद राशि प्रदान की गई.
रेणुका आरती में भाग लेने की अपील
एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मेले के दौरान प्रतिदिन रेणुका घाट पर रेणुका वंदन आरती का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर इस दिव्य आरती का हिस्सा बनें.
दंगल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले का दूसरा दिन उत्साह, जोश और धार्मिक आस्था के रंगों से सराबोर रहा.