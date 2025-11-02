Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2984971
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले के दूसरे दिन दंगल प्रतियोगिता, बाहरी राज्यों के पहलवानों ने दिखाया दम

अंतरराष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले के दूसरे दिन ऐतिहासिक रेणु मंच परिसर में दंगल का आयोजन किया गया. दंगल प्रतियोगिता में न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के पहलवानों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:33 PM IST

Trending Photos

श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले के दूसरे दिन दंगल प्रतियोगिता, बाहरी राज्यों के पहलवानों ने दिखाया दम

Nahan News: श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले के दूसरे दिन ऐतिहासिक रेणु मंच परिसर में दंगल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से आए पहलवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अखाड़े में अपना दमखम दिखाया. दर्शकों में भी भारी उत्साह देखने को मिला.

मीडिया से बातचीत में एसडीएम नाहन एवं सदस्य सचिव, रेणुका विकास बोर्ड, राजीव सांख्यान ने बताया कि इस वर्ष भी मेले में दंगल प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पहलवानों की प्रभावी भागीदारी देखने को मिली. उन्होंने कहा कि दंगल मेले की परंपरा और लोकप्रियता दोनों को आगे बढ़ाता है.

विजेताओं को दिए गए नकद पुरस्कार
-विजेता पहलवान को ₹31,000
-उपविजेता को ₹21,000

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय पहलवानों की मांग पर हिमाचली पहलवानों के लिए अलग से माली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें
-विजेता को ₹11,000
-उपविजेता को ₹7,000 की नकद राशि प्रदान की गई.

रेणुका आरती में भाग लेने की अपील
एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मेले के दौरान प्रतिदिन रेणुका घाट पर रेणुका वंदन आरती का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर इस दिव्य आरती का हिस्सा बनें.

दंगल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले का दूसरा दिन उत्साह, जोश और धार्मिक आस्था के रंगों से सराबोर रहा.

TAGS

wrestling competitionNahan newsHimachal Pradesh

Trending news

wrestling competition
श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले के दूसरे दिन दंगल, पहलवानों ने दिखाया दम
SGPC News
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
Taekwondo
ताइक्वांडो चैंपियन आकांक्षा को सरकार से आस, एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीतना लक्ष्य
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ
Sri Akal Takht Sahib
1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ
IND vs SA Womens WC Final 2025
ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਣੋ ਪਲੇਇੰਗ 11
Punjab Liquor Shops Close
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
Kapurthala news
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਨਵੰਬਰ 2025
Vigilance Bureau Punjab
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਾਰੈਸਟਰ ਨੂੰ 15,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ