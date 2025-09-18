किन्नौर के रकछम में पहली बार दिखा पीला बगुल

Kinnaur News: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला किन्नौर के बेहद ऊंचाई वाले इलाके में दुर्लभ दृश्य देखने को मिला है. समुद्र तल से 3,100 मीटर की ऊंचाई पर जिला किन्नौर के रकछम में पहली बार येलो बिटेन पक्षी देखने को मिला है. हिमाचल की पक्षी–विविधता के क्षेत्र में से अहम माना जा रहा है. आमतौर पर येलो बिटेन पक्षी निचले मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है.

येलो बिटेन पक्षी का इतनी ऊंचाई पर पाए जाने को विशेषज्ञ असामान्य घटना बता रहे हैं. बीते कुछ समय में बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में इस तरह की दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की गतिविधि बढ़ती हुई देखी गई है. इससे पहले साल 2021 में लाहौल–स्पीति के काज़ा क्षेत्र में भी इस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया था.

विशेषज्ञ इसके पीछे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव मान रहे हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि येलो बिटेन जैसे पक्षीयों का इतनी ऊंचाई पर पाया जाना इस ओर भी संकेत करता है कि आर्द्रभूमि पर निर्भर पक्षियों की निगरानी अब केवल मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि हिमालयी ऊंचे क्षेत्रों में भी करना आवश्यक है. वैज्ञानिक नाम Ixobrychus sinensis के इस पक्षी का इतनी ऊंचाई पर पाया जाना पहली बार रिकॉर्ड किया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2021 में लाहौल–स्पीति के काजा क्षेत्र में भी इस दुर्लभ पक्षी को दर्ज किया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती ऊंचाई पर दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी हिमालयी जैव-विविधता में तेज़ी से हो रहे बदलावों की ओर इशारा कर रही है.