किन्नौर के रकछम में पहली बार दिखा पीला बगुल
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2927390
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

किन्नौर के रकछम में पहली बार दिखा पीला बगुल

हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और ऊंचाई वाले जिला किन्नौर में पक्षी–विविधता का एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. समुद्र तल से करीब 3,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रकछम क्षेत्र में पहली बार पीला बगुल (Yellow Bittern - Ixobrychus sinensis) देखा गया है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:48 PM IST

Trending Photos

किन्नौर के रकछम में पहली बार दिखा पीला बगुल

Kinnaur News: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला किन्नौर के बेहद ऊंचाई वाले इलाके में दुर्लभ दृश्य देखने को मिला है. समुद्र तल से 3,100 मीटर की ऊंचाई पर जिला किन्नौर के रकछम में पहली बार येलो बिटेन पक्षी देखने को मिला है. हिमाचल की पक्षी–विविधता के क्षेत्र में से अहम माना जा रहा है. आमतौर पर येलो बिटेन पक्षी निचले मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है.

येलो बिटेन पक्षी का इतनी ऊंचाई पर पाए जाने को विशेषज्ञ असामान्य घटना बता रहे हैं. बीते कुछ समय में बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में इस तरह की दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की गतिविधि बढ़ती हुई देखी गई है. इससे पहले साल 2021 में लाहौल–स्पीति के काज़ा क्षेत्र में भी इस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया था.

विशेषज्ञ इसके पीछे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव मान रहे हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि येलो बिटेन जैसे पक्षीयों का इतनी ऊंचाई पर पाया जाना इस ओर भी संकेत करता है कि आर्द्रभूमि पर निर्भर पक्षियों की निगरानी अब केवल मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि हिमालयी ऊंचे क्षेत्रों में भी करना आवश्यक है. वैज्ञानिक नाम Ixobrychus sinensis के इस पक्षी का इतनी ऊंचाई पर पाया जाना पहली बार रिकॉर्ड किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2021 में लाहौल–स्पीति के काजा क्षेत्र में भी इस दुर्लभ पक्षी को दर्ज किया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती ऊंचाई पर दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी हिमालयी जैव-विविधता में तेज़ी से हो रहे बदलावों की ओर इशारा कर रही है.

TAGS

kinnaur newsLxobrychus SinensisHimachal Pradesh

Trending news

Drug Dmugglers
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ 9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Charanjit Singh Channi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ’ਤੇ SGPC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ
Mansa news
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ
naresh chauhan
हिमाचल में आपदा पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण- नरेश चौहान
Shiv Pratap Shukla
बिलासपुर पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर जताई चिंता
hamirpur news
विधायक आशीष शर्मा ने पुराने पुलों को तोड़ने से पहले अस्थायी पुल बनाने की उठाई मांग
kangana ranaut
तमिलनाडु कांग्रेस नेता के बयान पर कंगना- 'भारत में कहीं जाने से कोई नहीं रोक सकता'
Amritsar encounter
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਜਨੂੰਨ, 0001 ਨੰਬਰ 18.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ
Ludhiana News
455 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ GST ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
;