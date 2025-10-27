Advertisement
Bilaspur News: मंडी-भराड़ी पुल से गोविंद सागर झील में युवक ने लगाई छलांग; तलाश जारी

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के ऋषिकेश क्षेत्र के मंडी-भराड़ी पुल पर से एक युवक ने गोविंद सागर झील में छलांग लगा दी है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:19 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के ऋषिकेश क्षेत्र के मंडी-भराड़ी पुल पर से एक युवक ने गोविंद सागर झील में छलांग लगा दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पुल से छलांग लगाने वाला युवक की पहचान राजीव कुमार निवासी अंबोहा तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है जो बद्दी में नौकरी करता है. युवक ने छलांग क्यों लगाई इस के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है.

वहीं कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर मंडी-भराड़ी पुल के पास यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक युवक ने पुल से झील में छलांग लगा दी है. वहीं प्रत्यक्षदर्शी वाहन चालक ने युवक को छलांग लगाते देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. झंडूता पुलिस थाना की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. वहीं घटनास्थल से बाइक बरामद हुई जो राजीव कुमार के नाम पर पंजीकृत है और उसी की बताई जा रही है.

पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क किया है. वहीं युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और गोताखोर गोविंद सागर झील में लापता युवक को ढूंढने में जुटे हुए हैं. वहीं मामले की जानकारी देते हुए झंडूता थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने कहा की मंडी-भराड़ी पुल से कूदने वाले युवक को गोताखोरों के ज़रिए ढूंढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और युवक की बाइक नंबर के आधार पर उसकी पहचान कर ली गई है व इस संबंध युवक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Mandi News: गोहर के स्यांज बाजार में बंद कमरे से मिला बैंक कर्मचारी का शव, पुलिस जांच में जुटी

साथ ही उन्होंने बताया कि झंडूता थाने में यह मामला दर्जकर आगामी कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: बड़सर को मिली बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 25 करोड़ से बने मिनी सचिवालय का किया उद्घाटन

Bilaspur Newsgobind sagar lakehindi news

