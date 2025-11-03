युवक को गन प्वाइंट पर अगवा कर मारपीट मामले पर युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस पर पक्षपात और लापरवाही के आरोप

Una News: ऊना में बीते शनिवार रात हुए किडनैपिंग और मारपीट के मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया. घटना के बाद जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए युवा मोर्चा कार्यकर्ता डीसी कार्यालय ऊना पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

48 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं, कार्रवाई पर सवाल

यह घटना चंडीगढ़-धर्मशाला नेशनल हाईवे पर देहलां के पास हुई थी, जहां एक युवक को पिस्तौल की नोक पर अगवा कर बुरी तरह पीटा गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जो पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता को दर्शाता है.

युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और कांग्रेस नेताओं के संरक्षण के चलते आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही. भाजपा नेताओं का कहना है कि पीड़ित को ही पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि अपराधी खुले घूम रहे हैं.

सूचना लीक होने का आरोप

भाजपा जिला प्रवक्ता विनय शर्मा ने दावा किया कि पीड़ित युवक ने कुछ दिन पहले पुलिस को अवैध हथियारों की सूचना दी थी. आरोप है कि पुलिस की सूचना लीक होने के कारण अपराधियों को युवक की पहचान और लोकेशन का पता चला, जिसके बाद हमला किया गया. उन्होंने कहा कि यदि पुलिस समय रहते सतर्क होती, तो यह गंभीर घटना रोकी जा सकती थी.

24 घंटे का अल्टीमेटम

भाजपा नेताओं ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. चेतावनी दी गई है कि यदि दोषियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई, तो भाजपा और युवा मोर्चा ऊना में उग्र आंदोलन शुरू करेगा.

भाजपा नेताओं का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक युवक तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उनका आरोप है कि ऊना में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहा है.

युवा मोर्चा ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि न्याय और कानून व्यवस्था की बहाली के लिए है.