ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ; 21 ਦੀ ਮੌਤ

Spain Train Crash: ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਰਡੋਬਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇਰੀਓ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Trending Photos
Spain Train Crash: ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਰਡੋਬਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇਰੀਓ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਡਮੁਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਰੀਓ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 300 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਗਾ ਤੋਂ ਮੈਡ੍ਰਿਡ-ਪੋਰਟਾ ਡੀ ਅਟੋਚਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ-ਹੁਏਲਵਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ AVE ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।
ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਰੇਨਫੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੁਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਚਾਲਕ ADIF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਅੰਡੇਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਨਫੇ ਅਤੇ ਇਰੀਓ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ RTVE ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਵਾਡੋਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼, ਜੋ ਮਾਲਾਗਾ ਤੋਂ ਇਰੀਓ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦੋ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਗਈ। "ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 6:40 ਵਜੇ ਮਾਲਾਗਾ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਕੋਰਡੋਬਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜੈਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਸਕਰ ਪੁਏਂਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ADIF ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਡਿਆਜ਼ ਆਯੂਸੋ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
"ਕੌਰਡੋਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇਲੂਸੀਅਨ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅਟੋਚਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।