Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3032026
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

Earthquake: 7.0 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਲੋਕ

Earthqauke: ਅਲਾਸਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਯਾਕੂਟਾਟ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:25 AM IST

Trending Photos

Earthquake: 7.0 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਲੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਲਾਸਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਯਾਕੂਟਾਟ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

 ਏਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਯੂਐਸਜੀਐਸ) ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਜੂਨੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 230 ਮੀਲ (370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹੋਰਸ ਤੋਂ 155 ਮੀਲ (250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਯਾਕੂਟਾਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਮੀਲ (91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 662 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।

ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹੋਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰਸੀਐਮਪੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਜੈਂਟ ਕੈਲਿਸਟਾ ਮੈਕਲਿਓਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

earthquake

Trending news

Night Club
Club ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ CM
Ranjit Bawa
ਰਨਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- 'ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਆਵੇ…'
#heavy rain
Punjab Weather: 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ! ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਦਸੰਬਰ 2025
India vs south africa 3rd ODI
India vs South Africa 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
Ajnala Murder
ਪੇਕੇ ਗਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਾਂ–ਪਿਉ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ
Muktsar News
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ
Railways news
ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜੇ
patiala news
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Government fixes airfare
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ; 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟ ਰੇਟ