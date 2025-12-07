Earthquake: 7.0 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਲੋਕ

Earthqauke: ਅਲਾਸਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਯਾਕੂਟਾਟ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਲਾਸਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਯਾਕੂਟਾਟ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਏਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਯੂਐਸਜੀਐਸ) ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਜੂਨੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 230 ਮੀਲ (370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹੋਰਸ ਤੋਂ 155 ਮੀਲ (250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਯਾਕੂਟਾਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਮੀਲ (91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 662 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹੋਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰਸੀਐਮਪੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਜੈਂਟ ਕੈਲਿਸਟਾ ਮੈਕਲਿਓਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।