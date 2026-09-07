Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਗਏ ਲੋਕ

Afghanistan Earthquake: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। NCS ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 07, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:53 AM IST
ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਗਏ ਲੋਕ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਦਲ
2
3
4
5