Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3234807
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ

Sikh Devotees Pakistan Visit News: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:05 PM IST

Trending Photos

13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ

Sikh Devotees Pakistan Visit News: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ 10 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏਗੀ।

ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1000 ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, 200 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, 100 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Sikh Devotees Pakistan Visitsikh jatha to pakistanpunjabi news

Trending news

Sikh Devotees Pakistan Visit
13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ
ludhiana factory gas leak
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ
Himachal Weather
हिमाचल में 4 दिन मौसम रहेगा बेकाबू! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
Khanna News
ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਨ ਮਹਿਲ ਢਾਹਿਆ
Bikram Majithia residence raid
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
Himachal Local Body Election 2026
हिमाचल में किसकी है असली जीत? नगर निगम नतीजों पर CM सुक्खू ने BJP को दिया करारा जवाब
RCB IPL Prize Money
ਆਰਸੀਬੀ ਉਤੇ ਹੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ; ਜਾਣੋ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ?
Harpal Singh Cheema
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨੁਹਾਰ, 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
CM Bhagwant Mann
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ
Mukham Mantri Sehat Yojana
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ