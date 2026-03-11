Air India Express ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ; ਨੋਜ਼ ਗੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਲੈਡਿੰਗ

ਉਡਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਕੇਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:40 ਵਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11:24 ਵਜੇ ਉਤਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹੀਆ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਗੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪਹੀਆ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੁਕੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਥਾਈ ਅਖਬਾਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 133 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, 131 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੁਕੇਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਨਵੇਅ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਉਡਾਣ AXB938 ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੁਕੇਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇੰਗ 737-800 ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ VT-BWQ ਸੀ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਫੂਕੇਟ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਫੁਕੇਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨੋਜ਼ ਵ੍ਹੀਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ।" ਨੋਜ਼ ਵ੍ਹੀਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਚੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨੋਜ਼ ਗੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਫੁਕੇਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:08 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਨਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।