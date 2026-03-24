ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ; ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਬੈਕਡੋਰ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ?

Mohammad Bagher Ghalibaf: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:27 PM IST

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ; ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਬੈਕਡੋਰ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ?

Mohammad Bagher Ghalibaf: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਿਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਲਿਬਾਫ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਲਿਬਾਫ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਲਾਵਤਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲਾਵਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਲਿਬਾਫ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੌਣ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

