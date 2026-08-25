/ਅਮਰੀਕਾ 2 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਤੇ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ; ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

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US Visa Cancellation News: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 200,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ (B1) ਅਤੇ ਟੂਰਸਿਟ(B2) ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਕੇ $103,265 (ਲਗਭਗ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
B1 ਤੇ B2 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ B1 ਅਤੇ B2 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਿਜਨੈਸ ਜਾਂ ਟੂਰਸਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (F-1, J-1 ਅਤੇ I ਵੀਜ਼ਾ), ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ (B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ), ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ। ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
B1 ਤੇ B2 ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹਨ?
B1 ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ B2 ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, B1 ਅਤੇ B2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ।