ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ

Bangladesh News: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 6:45 ਵਜੇ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਲੂਕਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਰਾਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਵੈਟਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਪੀੜਤ, ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ, ਫੈਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅੰਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਲਹਟ ਸਦਰ ਦੇ ਕਾਦੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, 22 ਸਾਲਾ ਨੋਮਾਨ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ ਅਤੇ ਨੋਮਨ ਮੀਆ ਦੋਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਸਾਰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੋਮਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਬਜੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ। ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਜੇਂਦਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਲੂਕਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।