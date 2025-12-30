Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3058652
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ

Bangladesh News: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, 22 ਸਾਲਾ ਨੋਮਾਨ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:05 PM IST

Trending Photos

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ

Bangladesh News: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 6:45 ਵਜੇ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਲੂਕਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਰਾਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਵੈਟਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਪੀੜਤ, ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ, ਫੈਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅੰਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਲਹਟ ਸਦਰ ਦੇ ਕਾਦੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, 22 ਸਾਲਾ ਨੋਮਾਨ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ ਅਤੇ ਨੋਮਨ ਮੀਆ ਦੋਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਸਾਰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੋਮਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਬਜੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ। ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਜੇਂਦਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਲੂਕਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

TAGS

Bangladesh newsHindu man murderedpunjabi news

Trending news

amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਬੇਨਕਾਬ
Batala Police Arrest
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨੂ ਅਗਵਾਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Una News
नव वर्ष मेला: चिंतपूर्णी मंदिर में दो दिवसीय भव्य आयोजन, 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट
Punjab Sex Ratio
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ; ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ
Nawanshahr Police Encounter
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
SGPC
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਲਤ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ
Mohali murder news
ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
VB-G-RAM-G Act
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VB-G-RAM-G ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ
college
19 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ MMS ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਟਾਈਮ ਬੰਬ