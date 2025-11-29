Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ PM ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ?

Anthony Albanese marries Jodie Hayden: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹੁੰਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:10 PM IST

Anthony Albanese marries Jodie Hayden: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਥੀ, ਜੋਡੀ ਹੇਡਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨੇਤਾ ਬਣੇ। 62 ਸਾਲਾ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਦ ਲਾਜ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 46 ਸਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਡੀ ਹੇਡਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ "ਵਿਆਹਿਆ" ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਚਿੱਟੇ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 2024 'ਤੇ ਜੋਡੀ ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹੁੰਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੇਡਨ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਥਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਐਂਥਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਜੋਡੀ ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

Australia PMAnthony AlbaneseJodie Hayden

