ਤੇਹਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਤੱਕ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ

Iran Israel War Updates: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

Last Updated: Mar 03, 2026, 11:35 AM IST

Iran Israel War Updates: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਟੀਕ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟ-ਦਰ-ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਖਮੇਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਾਈਬਰ-ਨੈੱਟਵਰਕ, ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੱਕ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਜੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਚਰ ਸਟ੍ਰੀਟ (ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸਥਿਤ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ।

ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਏਆਈ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ, ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਰੂਟ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਮਿੰਟ-ਦਰ-ਮਿੰਟ ਸਮਝ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਸਚਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੋਨ ਵਿਅਸਤ ਸਿਗਨਲ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ

ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਐਸ ਸੀਆਈਏ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ "ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਕੈਮਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ, ਸਿਗਨਲ-ਅਧਾਰਤ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ - ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

"ਅਸੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ"
ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਫਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ।" ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਸਾਲ-ਲੰਬਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 60-ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ-ਲੰਬੀ ਖੁਫੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ "60-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ" ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਤੀਜਾ: ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 60-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

