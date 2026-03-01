ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ ਚੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ; 40 ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ

Israel Iran War: ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ।
Israel Iran War: ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਆਫ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਪੋਤਾ ਤੇ ਜਵਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਖਾਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸੀਓਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਯੇਚੀਏਲ ਲੀਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 40 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਐਨਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਮੇਨੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।