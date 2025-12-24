ਕੱਲ੍ਹ Bangladesh 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ? 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹਾਈ Alert

Advertisement
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ 24 ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਆਖ਼ਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:57 PM IST

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਰਿਕ ਰਹਮਾਨ  ਜੋ ਪੂਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਗਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

The Daily Star ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਰਿਕ ਰਹਮਾਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 11:55 ਵਜੇ ਢਾਕਾ ਐਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਜਾਇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਰਿਕ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BNP ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

25 ਦਸੰਬਰ ਤਾਰਿਕ ਰਹਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ

The Daily Star ਮੁਤਾਬਕ, BNP ਦੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫ਼ਖ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਰਿਕ ਰਹਮਾਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਗੇ।” ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BNP ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ 2008 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 ਪੁਰਬਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੰਚ- ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

BNP ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਰਬਾਚਲ ਵਿੱਚ 300 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Dhaka Tribune ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰੁਹੂਲ ਕਬੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢਾਕਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਐਅਰਪੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ।

 ਢਾਕਾ ‘ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਢਾਕਾ ‘ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਲਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਨ-ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਰਹਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੌਪ-ਲੈਵਲ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੂਤਾਵਾਸ 24–25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਏਵਰਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ‘ਫਿਰੋਜ਼ਾ’ (ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ

ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ

ਚਟਗਾਂਵ ਦੇ ਰਾਓਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈਡਿਕਲ ਇਸਲਾਮੀਸਟ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਟਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੈਡਿਕਲ ਤੱਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ‘ਸਵਾਗਤ’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

 

