ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Bangladesh ਦਾ ਖੇਡ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

Bangladesh Crisis:  ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

Dec 25, 2025, 04:53 PM IST

Bangladesh Crisis: 104.48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 8.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 14% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰਬਾਦ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਬਗਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਵੱਈਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਖੰਡ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਲਸਣ, ਮਸਾਲੇ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਪਾਹ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸਟੀਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2022-23 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ। ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼?

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੋਜਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਭਾਰਤ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਤਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

