Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3058000
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

Khaleda Zia Death: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:47 AM IST

Trending Photos

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ  ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ 13ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੋਗਰਾ-7 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਗਰਾ-7 ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ, ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਕ ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਜਨਮ 1945 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਦਮ
30 ਮਈ, 1981 ਨੂੰ, ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਗ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਦਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਦੁਲ ਅਵਲ ਮਿੰਟੂ, ਜੋ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

 

 

TAGS

bangladesh

Trending news

Punjab weather news
Punjab Weather: ਮੀਂਹ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ! IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Alert
bangladesh
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ajj da hukamnama
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਦਸੰਬਰ 2025
amritsar news
ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
Delhi government
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ AI ਆਧਾਰਿਤ IGMS ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Tarunpreet Singh Sond
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Gurdaspur News
ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
congress
8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ- ਵੜਿੰਗ
Fatehgarh Sahib News
7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ