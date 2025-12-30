ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

Khaleda Zia Death: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ 13ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੋਗਰਾ-7 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਗਰਾ-7 ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ, ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਕ ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਜਨਮ 1945 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਦਮ
30 ਮਈ, 1981 ਨੂੰ, ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਗ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਦਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਦੁਲ ਅਵਲ ਮਿੰਟੂ, ਜੋ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।"