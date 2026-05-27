Byju ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ

Byju Raveendran Jai: ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਈਜੂ ਰਵੀੰਦਰਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
Byju Founder Jail Sentence: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਈਜੂ ਰਵੀੰਦਰਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 90,000 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 70,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਈਜੂ ਰਵੀੰਦਰਨ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਇਨਵੈਸਟਕੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਜੂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਿਆ
ਬਾਈਜੂ ਰਵੀੰਦਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈਜੂ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਵਾਨ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਸਪੈਂਸ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਜੂ ਰਵੀੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ।