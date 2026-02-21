ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 57 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

New York News: ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਸੱਤ ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਪੌਂਡ ਭਾਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।
New York News(ਭਾਸ਼ਾ): ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਟਰੇਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 57 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਸੱਤ ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਪੌਂਡ ਭਾਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਐਸਯੂਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ