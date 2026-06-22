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Canada ਨੇ ਬਦਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ

Canada Bill C12: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਣੋ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 22, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:38 AM IST
Canada ਨੇ ਬਦਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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