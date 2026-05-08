Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3209200
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PR ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ

Canada PR Rules Changed: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸ (PR) ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 08, 2026, 11:17 AM IST

Trending Photos

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PR ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ

Canada PR Rules Changed: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸ (PR) ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।

6 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ CICEC ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2024-25 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਨੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੀ।

 

TAGS

Canada PR Rules ChangedCanadian government PR updateNew PR policy Canada

Trending news

ED Raids in Kharar
ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ
Montreal Gurdwara News
ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Sandeep Pathak approaches High Court seeking information on cases registered against him
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼; ਮੰਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
Banur News
ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
Bhagwant Mann Government
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼
Governor Satguru Uday Singh
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ
Suryakumar Yadav daughter
ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਟ੍ਰਾਫੀ'
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਮਈ 2026
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ- “ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ”