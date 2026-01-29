Plane Crash: ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਵਿਮਾਨ ਹਾਦਸਾ, ਪਲੈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

Colombian Plane Crash Near Venezuela: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ ਬੀਚਕ੍ਰਾਫਟ 1900 ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Trending Photos
Colombian Plane Crash Near Venezuela: ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਜਹਾਜ਼ ਸਤੇਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੰਬਰ NSE 8849 ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:42 ਵਜੇ ਕੁਕੁਟਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਓਕਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10-11 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:05 ਵਜੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ 11:54 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ
ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਟਾਟੰਬੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਮੌਸਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਮਲਬਾ ਆਖਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਸੀ?
ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁਣ ਮਲਬੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।