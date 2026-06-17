/ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੁ ਖਾਂ ਵਿਖ਼ੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

राज्य चुनें
Gurudwara Sevadar Couple Shot Dead News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੁ ਖਾਂ ਮਰਦਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਥੰਮੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂ ਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਖਵਾਜਾ ਗੰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁੱਡੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਰਦਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਪੀਓ ਮਰਦਾਨ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਐਸਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਰੀਆ ਮੁਸਤਫਾ ਏਐਸਪੀ ਸਿਟੀ, ਐਸਐਚਓ ਹੋਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪਰੰਤ ਡੀਪੀਓ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਡੀਐਚਕਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।