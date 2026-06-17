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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੁ ਖਾਂ ਵਿਖ਼ੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

Gurudwara Sevadar Couple Shot Dead News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੁ ਖਾਂ ਮਰਦਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਥੰਮੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 17, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:44 PM IST
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੁ ਖਾਂ ਵਿਖ਼ੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੁ ਖਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
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