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ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਾ ਜੁਰਮ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਾ ਜੁਰਮ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
Crescent Beach Firing Case:
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਬੀਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Written By
Raj Rani
Published: Jun 11, 2026, 09:40 AM IST
|
Updated: Jun 11, 2026, 09:40 AM IST
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About the Author
Raj Rani
Working with ZeePHH as a content writer
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ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਾ ਜੁਰਮ
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TAGS:
Crescent Beach Firing Case
Canada Firing Case
crime news