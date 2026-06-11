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ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਾ ਜੁਰਮ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ

Crescent Beach Firing Case: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਬੀਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 11, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:40 AM IST
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਾ ਜੁਰਮ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਾ ਜੁਰਮ
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