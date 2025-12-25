ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਬਾ ਕਮਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

Saba Qamar Police Uniform Case: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ" ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਬਾ ਕਮਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
Saba Qamar Police Uniform Case: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ" ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਬਾ ਕਮਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਸੀਮ ਜਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬਾ ਕਮਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬਾ ਕਮਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬਾ ਕਮਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਸਬਾ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
'ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
41 ਸਾਲਾ ਸਬਾ ਕਮਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ' ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸਨੀ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦਾ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।