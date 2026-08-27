ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ; 162 ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ

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Nepal Flood Deaths News: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਖਨਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 8:37 ਵਜੇ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 162 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸ਼ੁਗਰ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 2,000 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 17,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਪੁੰਜ ਕਰੀਬ 4,000 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਹੇਂਡੇ ਖੋਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਾਅ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੁਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਢੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਮੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਈ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ 30 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਟੂਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਟੀਮ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਰਸੁਵਾਗਧੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿੱਬਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਦੇ 37 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।