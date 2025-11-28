Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3021407
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:11 PM IST

Trending Photos

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੂਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਅ ਐਡਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ" ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ—ਨਹੀਂ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ (Countries of Concern) ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਯਮਨ, ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

TAGS

#Donaldtrump

Trending news

#Donaldtrump
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ?
Amritsar Visa Fraud
ਏਜੰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ
sunny deol
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ?
Kapil Sharma Cafe Firing
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਕੈਫੇ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੋਲੜੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Shimla News
संजौली मस्जिद के खिलाफ चल रहा आंदोलन ग्यारहवें दिन में प्रवेश
. Punjab election
Punjab Election: ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ!
Jalandhar accident
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ; ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
All Rounder Hardik Pandya
Hardik Pandya ਦੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ
amritsar news
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
Ajnala news
Ajnala News: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਣੇ 'ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ'