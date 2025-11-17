Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3007737
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

Donald Trump ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ 500% Tariff? ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

Tariff on Russia Oil: ਇਹ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:18 PM IST

Trending Photos

Donald Trump ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ 500% Tariff? ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਹ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 500% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 500% ਟੈਰਿਫ

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 500% ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 500% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 500% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ 500% ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ₹28,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਹ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

Donald Trump

Trending news

Mansa news
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Samrala accident news
ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ; ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਦੜਿਆ
Himachal Panchayat elections
हिमाचल में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, सीमाओं में बदलाव पर पूरी तरह रोक
Bilaspur News
बिलासपुर में EVM सुरक्षा चूक का मामला गंभीर, निर्वाचन आयोग ने जांच के आदेश दिए
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
Libra Horoscope 2026
2026 'ਚ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ
PM Kisan Samman Nidhi
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ₹2000
nawanshahr news
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਚਾਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
vastu tips
ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਾਸਤੁ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਹੀ
Bilaspur News
हिमाचल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर VHP ने सौंपा ज्ञापन