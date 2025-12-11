Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3037246
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

Trump ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਂਚ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

Trump Gold Card Visa: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ "ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ" ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:23 PM IST

Trending Photos

Trump ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਂਚ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ "ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ" ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ" ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ 

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਆਉਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਹੈ! ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ! ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।" ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, "ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।" ਆਓ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ:

Add Zee News as a Preferred Source

ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ "ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ"?

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ EB-1 ਜਾਂ EB-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ $15,000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ "ਤੋਹਫ਼ਾ" ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ" ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ $2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹18 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ।

ਟਰੰਪ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। $5 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹45 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ (ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 270 ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। $15,000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ $2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹18 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1% ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸ ਅਤੇ 5% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਰਨ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ US$15,000 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ US$1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.trumpcard.gov 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। $15,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGS

Gold Card#America

Trending news

Gold Card
Trump ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਂਚ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
AAP leader Talbir Gill
ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ SGPC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
dharamshala news
दक्षिण भारत के लिए रवाना हुए दलाई लामा, दिल्ली ठहराव के बाद कर्नाटक करेंगे प्रवास
gold silver price today
2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ
business idea
Business Idea: ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ
barnala news
ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ; ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ
Post office Scheme
Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ₹2,00,000 ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ₹89,990 ਦਾ ਬੰਪਰ ਰਿਟਰਨ
Punjab Exam Postponed
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ
instagram income
Instagram Income: 1 ਹਜ਼ਾਰ Views ‘ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ?
punjab murder
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ