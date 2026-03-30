ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ; ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ

Trending Photos
Middle East Tension: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ
ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ, ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਚਾਅ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਪੌਂਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ: ਟਰੰਪ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲੀਬਾਫ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬੈਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ - ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਧਮਕੀਆਂ - ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10,000 ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 82ਵੀਂ ਏਅਰਬੋਰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3,500 ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੜਗ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਈਰਾਨੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।