ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੁਬਈ; ਬੁਰਜ ਖਲੀਫ਼ਾ ਨੇੜੇ ਸੁਣਿਆ ਧਮਾਕਾ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:08 PM IST

Israel Iran War: ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ, ਜਾਰਡਨ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।

ਕਤਰ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
ਕਤਰ ਏਅਰਬੇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਲ ਹਰੀਰ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਬਿਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਤਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾਗੀਆਂ?
ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਲ ਧਫਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਈਰਾਨੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ, 24-ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਲ ਉਦੀਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ।

ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇੜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਰੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਵੇਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।" ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੇੜਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ 'ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਹੈ: ਯੂਏਈ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਏਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖਮੇਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

