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ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

Dubai Police Warning: ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 09, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:22 AM IST
ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
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