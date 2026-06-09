ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

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Dubai Police Warning: ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਮੀਰਾਤ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੁਮਾ ਬਿਨ ਸੁਵੈਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੁਮਾ ਬਿਨ ਸੁਵੈਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤਿਕੋਣ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।