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Explanation of earthquakes in Punjabi: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਕਤਵਰ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਭੂਚਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਠੋਸ ਪਰਤ (Lithosphere) ਇੱਕੋ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਰਗੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਭੂਚਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ (Seismic Waves) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਦਰਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, **ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ (Fault Line)** ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ?
1976 – ਚੀਨ ਦਾ ਤਾਂਗਸ਼ਾਨ ਭੂਚਾਲ
ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 2.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
2004 – ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ
9.1 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Indian Ocean Tsunami Warning System ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
2010 – ਹੈਤੀ ਭੂਚਾਲ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਭੂਚਾਲ-ਰੋਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ।
2011 – ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਈਸਟ ਭੂਚਾਲ
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤੱਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 59 ਫੀਸਦੀ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੂਚਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹਨ:
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਕਰ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA)ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ (NCS)ਭੂਚਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ:
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਤੀਜਾ
ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਚਾਲ-ਰੋਧੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ।