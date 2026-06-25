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ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਇਆ; ਜਾਣੋ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ!

Explanation of earthquakes in Punjabi: ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਠੋਸ ਪਰਤ (Lithosphere) ਇੱਕੋ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 25, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:33 PM IST
ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਇਆ; ਜਾਣੋ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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