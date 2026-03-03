Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ

Earthquake in iran: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 4.5 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
Earthquake in iran: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (USGS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੇਰਾਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। USGS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 6.21 ਮੀਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੂਚਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਫਾਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 4.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। USGS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।