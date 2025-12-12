Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

Advertisement
Japan Earthquake News: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਚਿਨੋਹੇ (Hachinohe) ਤੋਂ 114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟਰਨ ਨਾਰਥਈਸਟ ਵੱਲ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:03 AM IST

Japan Earthquake: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਚਿਨੋਹੇ (Hachinohe) ਤੋਂ 114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟਰਨ ਨਾਰਥਈਸਟ ਵੱਲ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵੱਜ ਕੇ 14 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 10.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜੀਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਚਿਨੋਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

