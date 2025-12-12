Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

Japan Earthquake News: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਚਿਨੋਹੇ (Hachinohe) ਤੋਂ 114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟਰਨ ਨਾਰਥਈਸਟ ਵੱਲ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Japan Earthquake: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਚਿਨੋਹੇ (Hachinohe) ਤੋਂ 114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟਰਨ ਨਾਰਥਈਸਟ ਵੱਲ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵੱਜ ਕੇ 14 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 10.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜੀਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
BREAKING NEWS… MAJOR EARTHQUAKE just occurred off east coast of Japan northeast of Kuji. 6.7 on Richter scale. Tsunami threat being assessed now. DEVELOPING… #earthquake #Japan #Tsunami pic.twitter.com/oNMgOtTIv6
— Steve Norris (@SteveNorrisTV) December 12, 2025
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਚਿਨੋਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।