Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ; ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ

Venezuela Earthquake News: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 25, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:04 AM IST
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ; ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਜੂਨ 2026
ajj da hukamnama49 min ago
2
Rajasthan PoliceJun 24
3
Khanna NewsJun 24
4
Punjab Voter List RevisionJun 24
5
CM Bhagwant MannJun 24