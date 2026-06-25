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Venezuela Earthquake News: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (USGS) ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਭੂਚਾਲ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦੂਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7.5 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਨਾਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਅਤੇ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਸੁਨਾਮੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। USGS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਭੂਚਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੋਰੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਰਾਕਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 168 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਭੂਚਾਲ ਮੋਰੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਪਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਡਾਇਓਸਦਾਡੋ ਕੈਬੇਯੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਾਕਸ ਦੇ ਅਲਟਾਮੀਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਘਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰਸ਼ਾਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬੇਯੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਕਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਫਟਰਸ਼ਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।