Earthquake: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ! ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਲੋਕ

Earthquake of magnitude 6 hits Indonesia: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੇਰਾਮ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਜਰਮਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਜੀਓਲੋਜੀ (GFZ) ਨੇ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.1 ਮਾਪੀ ਗਈ। GFZ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 136 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਪੁਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਬੇਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ
ਯੂਐਸਜੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਬੇਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 62,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ (ਬੀਐਮਕੇਜੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.6 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਮੀ-ਪਾਪੁਆ ਤੋਂ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ "ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ" 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੇਸਿਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
2021 ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਵਿੱਚ 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ
ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਵਿੱਚ 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਲੂ ਵਿੱਚ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2004 ਵਿੱਚ, ਆਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 9.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 170,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ (19 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੀ, ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਲੁਮਾਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੇਮੇਰੂ ਫਟ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ESDM) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਫਟਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੇਮੇਰੂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ, ਲਾਵਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।