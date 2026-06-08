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ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ; ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ

Philippines Earthquake News: ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਖਣੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਿੰਡਾਨਾਓ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:21 AM IST
ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ; ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ; ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ
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