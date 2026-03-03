Advertisement
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ? ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

Israel Attack on Iran: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:52 PM IST

Israel Attack on Iran: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜੀਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ (USGS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਨੇਵਾਡਾ ਵਿੱਚ 4.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। USGS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੂਚਾਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ" ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਏਰੀਆ 52 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਟਰੰਪ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ?

ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੋਨੋਪਾ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦ ਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰ 51 ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 3.9 ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ?
ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬੰਬ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

