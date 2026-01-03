Advertisement
6.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

Mexico Earthquake: ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.5 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਗੁਆਰੇਰੋ ਦੇ ਸੈਨ ਮਾਰਕੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕੇ ਆਏ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:22 AM IST

Mexico Earthquake: ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.5 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਗੁਆਰੇਰੋ ਦੇ ਸੈਨ ਮਾਰਕੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕੇ ਆਏ।

ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਆਰੇਰੋ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਵਲਿਨ ਸਲਗਾਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਏਰੇਰੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਿਲਪੈਂਸਿੰਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭੂਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕਲਾਰਾ ਬਰੂਗਾਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਢਹਿ ਗਈ।

ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ

ਯੂਐਸ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਰੈਂਚੋ ਵੀਜੋ ਤੋਂ 2.5 ਮੀਲ ਉੱਤਰ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਏਰੇਰੋ, ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 57 ਮੀਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, 21.7 ਮੀਲ (35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜੋਸੇ ਰੇਮੁੰਡੋ ਡਿਆਜ਼ ਤਾਬੋਆਡਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜੋ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। "ਉਸੇ ਪਲ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਾ ਚਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

