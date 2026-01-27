ਭਾਰਤ–ਯੂਰਪ ਦੀ ‘ਮੈਗਾ ਡੀਲ’; ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

Eu-india Free Trade Agreement: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ FTA 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪੇਟੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ, ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।
Eu-india Free Trade Agreement: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ। ਤਾਂ, ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਈਯੂ-ਭਾਰਤ ਐਫਟੀਏ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ FTA 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪੇਟੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ, ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 2013 ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤਣਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕਪੜਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਦਿ) ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗ ਵਧਾਏਗਾ, ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਮਦਰ ਆਫ ਡੀਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ 20%, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ 17%, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਰਪ ਹੁਣ "ਚੀਨ ਪਲੱਸ ਵਨ" ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ FTA ਸੌਦਾ ਇਸ ਤੀਜੇ ਧਰੁਵ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕਵਾਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹੁਣ, ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲਾਕ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਈਟੀ, ਵਿੱਤ, ਸਲਾਹ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਨ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 55% ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। FTA ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ - ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FTA ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ - FTA ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 110% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ - ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ EU ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। FTA IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ - EU ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ FTA ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।