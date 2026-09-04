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FBI ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

FBI Most Wanted: ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। SNAP ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ₹1.42 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 04, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:39 PM IST
FBI ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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