ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਗਜੂਕੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

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Sheetal Wrzesien Murder News: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਕੋਬ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਰਜਿਅਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੌਰੇਲ ਕਰੀਕ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਅਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਸਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਰਕ ਬੀ ਵਰਜਿਅਨ (56 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਬ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਕੋਬ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਰਜਿਅਨ ਦੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਾਜੇਸੀਅਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਸਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਪਤੀ, 56 ਸਾਲਾ ਕਿਰਕ ਬੀ. ਵਰਜਿਅਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਿਰਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਜਿਅਨ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੀਤਲ ਵਰਜਿਅਨ ਗੋ ਟੂ ਫੂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।