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ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਗਜੂਕੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

Sheetal Wrzesien Murder News: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਕੋਬ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਰਜਿਅਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:29 AM IST
ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਗਜੂਕੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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