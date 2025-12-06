Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3030910
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Pentagon Officer on Trump: ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।" ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:05 AM IST

Trending Photos

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Pentagon Officer on Trump: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।" ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏ, ਉਸ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"

ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏ, ਉਸ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?"

TAGS

Donald TrumpAsim Muniramerica pentagon

Trending news

Donald Trump
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਰੂਬਿਨ
IndiGo
ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
Batala shooting
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
Punjab Cold Wave
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI 222 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਦਸੰਬਰ 2025
PM Modi
ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
Former President Ram Nath Kovind
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ 19ਵੇਂ ਪਾਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ
Giani Kuldeep Singh
ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ- ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
Shatank Yog 2025
2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ; ਸ਼ਨੀ-ਸੂਰਜ ਯੋਗ, ਹੋਵੇਗੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ