ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Pentagon Officer on Trump: ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।" ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
Pentagon Officer on Trump: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏ, ਉਸ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏ, ਉਸ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?"