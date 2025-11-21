Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3012771
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ; 2600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ

OINP Application Reject: ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:02 PM IST

Trending Photos

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ; 2600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ

OINP Application Reject: ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਂਨਟਾਰੀਓਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਂਟ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OINP)ਅਧੀਨ 2600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਨਾਟਰਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਫੀਸ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਓਆਈਐਨਪੀ (ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਂਟ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ "ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ: ਸਕਿੱਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ" ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਆਪਕ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਮੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਵੈਲਡਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਪਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

TAGS

OINP Application RejectOINP PR refusalPunjabi Youth Protetpunjabi news

Trending news

OINP Application Reject
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ; 2600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ
public holiday
Holiday: 24 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
haier black friday sale
ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ AC, TV ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ! ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨਾਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ
amritsar news
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਲਾਂਭਾ; ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
punjab haryana high court news
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ
Amarinder Singh Raja Warring
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
Amritpal Singh
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Amritpal Singh ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ
Weather News
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੂਫਾਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
shani margi 2025
28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ
Shubman Gill
ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਸੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ