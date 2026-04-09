ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੁਬਈ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

Rao Inderjit Arrested: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-NCR ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ 5.12 ਕਰੋੜ (51.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8.8 ਕਰੋੜ (88 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ 35 ਕਰੋੜ (35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ।